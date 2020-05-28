Николай Цуканов: мы не должны позволить теневым дельцам обогащаться на пандемии Covid-19

Антикоррупционная работа всех исполнительных, правоохранительных и надзорных органов в период пандемии коронавируса должна быть направлена на жесткий контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с его распространением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на окружном совете по противодействию коррупции полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он напомнил, что субъектам округа уже выделено из федерального бюджета более 10 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей на оборудование дополнительных коек и 4 млрд – на выплаты медицинским работникам. Полпред подчеркнул, что ввод объектов необходимо контролировать не на бумаге, а лично, и также поступать с госзакупками – контролировать цены. «Без этого не добиться реального улучшения жизни людей»,– сказал он.

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по УрФО Алексей Кардапольцев, в свою очередь, рассказал о том, как повлияла пандемия коронавируса на структуру преступлений в финансовой сфере. Одно из самых распространенных явлений – это аффилированность поставщиков западного высокотехнологичного медицинского оборудования с покупателями, проведение госзакупок с одним участником. То же самое было замечено и при закупке средств индивидуальной защиты. Материалы по всем подозрительным операциям переданы в органы прокуратуры и ФАС.

Полпред Николай Цуканов заявил, что эта работа должна вестись непрерывно. «Мы не должны позволять теневым дельцам обогащаться на человеческих проблемах», – подчеркнул полпред. Он также напомнил о спекуляции медицинскими масками в начале эпидемии: «Хорошо, что сейчас благодаря спонсорам или инвесторам появились свои заводы по изготовлению масок. Но мы все помним период, когда их не хватало, когда в регионы они заходили по 30 рублей за штуку, а в аптеках продавались и по 50, и по 100, и по 200. Нужно провести тщательный анализ, почему они продавались по таким ценам».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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