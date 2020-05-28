Заместитель полпреда: ущерб от коррупции в 2019 году составил 2,5 млрд рублей

Заместитель уральского полпреда Александр Калиберда заявил, что работа специализированных региональных и муниципальных структур по борьбе с коррупцией не слишком эффективна, а ущерб от коррупционных преступлений огромен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калиберда высказал такое мнение на заседании по противодействию коррупции при полпреде. По его словам, большая часть работы этих органов сводится только к проверке деклараций о доходах и имуществе, реже – к выявлению конфликта интересов. При этом проверки эти заканчиваются самыми мягкими наказаниями, зачастую – просто замечаниями. Ни один материал этих проверок ни вылился в административное или уголовное дело, в отличие от проверок, которые проводят органы прокуратуры.

«Вести речь об эффективности этой деятельности просто некорректно», – заявил Калиберда. Он рассказал, что материальный ущерб от коррупционных преступлений в 2019 году в округе составил 2,5 млрд рублей, а виновные должностные лица добровольно возместили только 350 млн рублей.

Губернаторы в ходе заседания доложили, что их антикоррупционная деятельность ведется в четком соответствии с требованиями федерального центра. Например, свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что он создал отдельный департамент по противодействию коррупции, который подчиняется лично ему. Также он сообщил, что в прошлом году госслужащие стали в 7 раз чаще сдавать в казну ценные подарки, полученные при исполнении служебных обязанностей, а количество недостоверных деклараций о доходах и имуществе уменьшилось на 30%. Замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев между тем рассказал, что в прошлом году у свердловского министра спорта Леонида Рапопорта и его супруги нашли семь незадекларированных банковских счетов, но министр отделался дисциплинарным взысканием.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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