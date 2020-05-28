Глава департамента по труду рассказал, когда за выплатами пособия смогут обращаться бывшие ИП

Индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта этого года, смогут получить пособие по безработице. Об этом на последнем совещании заявил президент. Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов сегодня на брифинге пояснил, когда это можно будет сделать.

«Мы будем прорабатывать эту меру поддержки. Тех, кто после 1 марта в установленном порядке закрыл ИП, мы будем ждать. И чтобы было понимание, когда мы их будем ждать: обычно после поручения президента в течение пары недель Минтруда готовит постановление правительства, в котором будет определен механизм выплат и механизм подачи документов, и мы сразу будем приступать к реализации этих мероприятий», – сообщил Антонов.

Он также отметил, что в Свердловской области идет очень много обращений от индивидуальных предпринимателей, которые из-за пандемии лишились работы. «Я не могу назвать точное число, но их тысячи, таких обращений», – добавил глава департамента.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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