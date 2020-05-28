Госавтоинспекция в Серове закрылась на карантин

Отдел ГИБДД по городу Серову закрылся на карантин. Всех посетителей теперь направляют в Госавтоинспекцию Краснотурьинска, сообщили «Новому Дню» местные жители.

В городском паблике «Это Серов, детка» сообщается, что карантин был введен из-за вспышки коронавируса. По неподтвержденным данным, заразились шесть сотрудников дорожной полиции. Уточнить реальное количество заболевших в ГИБДД Серова оказалось затруднительным. «Новый День» не смог дозвониться до пресс-секретаря МО МВД «Серовский» Снежаны Николаевой – она в течение дня не брала трубку. «Оперативный штаб не идентифицирует пациентов и предполагаемых пациентов по профессиональному признаку, поскольку на оказание людям помощи это влияния не оказывает. По поводу возможных ограничений в работе ведомства стоит обратиться в само ведомство», – прокомментировали агентству в региональном оперативном штабе.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили введенный карантин в отделении ГИБДД Серова, но не уточнили причину. «Подразделение ГИБДД ОВД Серова, за исключением инспекторов ДПС, работающих непосредственно по обеспечению безопасности дорожного движения на трассах, действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера. Все мероприятия по оказанию населению государственных услуг осуществляются в полном объеме в соседнем ГИБДД ОВД Краснотурьинска», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. По его словам, служебные помещения ДПС будут закрыты до особого распоряжения соответствующих специалистов Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, в Серове за время пандемии было зарегистрировано 23 случая коронавируса. Городской оперативный штаб сообщает, что на сегодняшний день в инфекционном отделении Серовской горбольницы находятся три пациента с подтвержденным диагнозом Сovid-19. Состояние заболевших удовлетворительное. Под медицинских наблюдением находится 288 человек, которые контактировали с зараженными. Они находятся на самоизоляции дома. Также под медицинским наблюдением находится 22 человека, прибывших из других регионов России. Всего в городе было направлено 1727 проб для проведения анализа на Сovid-19.

Серов, Валентина Ярославцева

Серов. Другие новости 28.05.20

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