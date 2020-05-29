«Уральские авиалинии» получили кредит на 3 миллиарда рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила льготный кредит в размере 3 миллиардов рублей в рамках новой госпрограммы поддержки системообразующих предприятий. Кредитная линия была открыта в «Сбербанке».

Выдача первого транша состоялась 28 мая. Кроме того, «Уральские авиалинии» и «Сбербанк» продлили срок действия подписанной ранее кредитной линии еще на три года – до октября 2023 года. «В период пандемии банки проявили осмотрительность по отношению к заемщикам и их кредитоспособности, что естественно. В результате, выдача кредитов была заморожена. К слову сказать, это коснулось не только «Уральских авиалиний», но и других авиакомпаний. Нам удалось провести переговоры по открытию кредитной линии со «Сбербанком», итогом которых стало подписание кредитного договора на выгодных условиях», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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