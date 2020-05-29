В Екатеринбурге ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Екатеринбурге полиция разыскивает 15 летнюю Еву Израеву. Она пропала 25 мая. Девочка ушла к подруге – больше ее не видели.

Приметы девочки: рост 154 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза карие, губы пухлые, на пальце правой руки татуировка в виде смайлика-полумесяца. Была одета в розовый спортивный костюм, плащ в черно-коричневую клетку, розовые кроссовки со шнуровкой.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении Евы, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам +7(343) 356-44-35 или +7(343) 356-42-04», – сказали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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