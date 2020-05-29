На Уралмаше строители на полтора года ограничат дорожное движение

С 19 июня 2020 года по 1 ноября 2021 года будет введен режим одностороннего движения транспорта по улице Народного фронта и переулку Никитина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничение связано со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Бакинских комиссаров – Народного фронта – Достоевского – Победы, которое ведет АО «Корпорация Атомстройкомплекс». Девелоперы обращаются к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует учитывать новые знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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