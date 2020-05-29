В Юго-Западном микрорайоне проводят реконструкцию тепломагистрали без отключения горячей воды (ВИДЕО)

В Екатеринбурге коммунальщики заменят почти полкилометра тепломагистрали в Юго-Западной районе. Работы ведутся по улице Решетникова на магистральной тепловой сети М-25 от улицы Волгоградской через Бардина в сторону Онуфриева. Этот участок трубопровода снабжает теплом и горячей водой порядка 70 жилых домов, а также ряд детских садов, школ и медицинских учреждений.

Ремонт тепломагистрали

«Повреждаемость и аварийность на данном участке была очень большая. Причем, некоторые участки тепловой сети были переданы в наше ведение совсем недавно. Теперь мы на полном основании занимаемся реконструкцией данного участка», – рассказал начальник Ленинского эксплуатационного района АО «ЕТК» Виктор Тимофеев.

Первый этап работ по реконструкции тепломагистрали М-25 предполагает замену 496 метров магистрали. Впрочем, замена старых труб проводится без отключения горячей воды – для этого был проложен временный трубопровод ГВС. Потому местные жители даже не ощутят, что в их районе ведутся коммунальные работы.

«На данный момент выполнено порядка 400 метров земляных работ. Проложено 350 метров трубы, выполнено бетонирование днища камер, которые подлежат замене. Также выполнено бетонирование и частичное армирование неподвижных опор, которые необходимы при строительстве. Работы идут с опережением графика. Подрядчик очень старается, чтобы максимально быстро устранить нарушенное благоустройство. Быстро все сдать и уже оставить городу прекрасную зеленую аллею», – сообщил главный специалист отдела реализации программ обеспечения технического состояния Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Евгений Найданов.

Реконструкция участка тепломагистрали протяженностью 496 метров обойдется Екатеринбургской теплосетевой компании в 42,2 миллиона рублей. При этом новые трубы прослужат местным жителям 25-30 лет.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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