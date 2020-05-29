Энергетики предупредили о возможных перебоях с электричеством на юге Екатеринбурга

Энергетики филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» предупредили жителей южной части Екатеринбурга о временном отклонении от нормальной схемы электроснабжения Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, в субботу, 30 мая, специалисты филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» выполнят замену металлической опоры на отпайке от кабельно-воздушной линии 110 кВ «Сибирская – Чкаловская». Проведение работ потребует отключения ПС 110/10 кВ «Алмазная». Все потребители будут запитаны по ремонтной схеме электроснабжения. Данные работы согласованы с администрацией Чкаловского района.

Энергетики предупреждают, что завтра в период с 6 до 22 часов возможны перебои с электроснабжением жителей южной части Екатеринбурга. Информация касается жителей и предприятий, расположенных в районе улиц: Обьездная – Кольцовский тракт – ул.Алтайская – ул.Рощинская – ул.Лыжников – ул.Щербакова.

Специалисты энергокомпании просят жителей города с пониманием отнестись к этому решению и постараться минимизировать использование электроприборов и бытовой техники в указанный период времени.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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