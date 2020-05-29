Свердловские мусорные операторы получат 219 млн поддержки от государства

Мусорные операторы Свердловской области – «Спецавтобаза», «Рифей» и «ТБО Экосервис» – получат 219 млн рублей от государства. Федеральное правительство удовлетворило заявку региона на субсидию – «для сохранения устойчивости работы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами». Решение было разработано минприроды РФ и утверждено кабмином накануне.

«В период самоизоляции объемы накопления мусора в наших муниципалитетах увеличились более чем на четверть и за два месяца составили без малого 300 тысяч тонн. В это же время платежи за его вывоз и утилизацию сократились не менее чем на 30 процентов. И такая ситуация характерна практически для всех субъектов РФ. В этих условиях без дополнительной и финансовой поддержки региональных операторов обеспечить их бесперебойную работу, равно как и достижение целей и задач нацпроекта «Экология» было бы практически невозможно. Поэтому принятое правительством России решение стало для регионов не просто значимым, но и очень своевременным шагом», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Как уже писал «Новый День», регоператоры Свердловской области по обращению с ТКО жаловались на существенное падение платежной дисциплины населения в период самоизоляции – собираемость по «мусорной» строке упала на 40% в апреле. При этом в ЕМУП «Спецавтобаза» сообщали, что всего за первые две недели режима ограничений на полигон «Северный» (принимает мусор из Екатеринбурга и окрестных населенных пунктов) вывезли 21 тысячу 221 тонну твердых коммунальных отходов. «Это четверть от всей массы отходов, поступивших с начала этого года на полигон», – поясняли тогда на предприятии. В некоторых районах пришлось корректировать графики вывоза мусора, спецмашины стали приезжать не один, а два раза в день, чтобы не допустить переполнения контейнерных площадок.

По словам Смирнова, распределять 219 млн между тремя регоператорами будут не поровну, а пропорционально тоннажу вывозимого ими на полигоны мусора, а также установленному для каждого из них на период с апреля по июнь 2020 года объему необходимой валовой выручки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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