Уральские ученые обнаружили феномен отчаяния у рыбок – это ускорит поиск совершенных антидепрессантов

Биологи из УрФУ обнаружили у рыбок зебраданио феномен отчаяния. Группа исследователей, в которую также входят представители Санкт-Петербургского государственного университета и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, а также ученые из Москвы, Новосибирска, Бразилии и Китая, выяснила, что на рыбок воздействуют классические антидепрессанты.

«Амитриптилин и сертралин снижают уровень отчаяния. До сих пор, на протяжении нескольких десятилетий антидепрессанты традиционно тестировали на грызунах. Кроме того, воздействие антидепрессантами перед тестированием увеличило интенсивность использования в мозгу зебраданио серотонина и дофамина, тесно связанных с депрессией и эмоциями у человека. Так как амитриптилин и сертралин оказывают воздействие на разные биологические мишени в организме, результаты исследования можно применить к людям», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник Научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алан Калуев и старший научный сотрудник лаборатории биологической психиатрии Института трансляционной биомедицины СПбГУ Константин Демин объяснили, что им удалось «отодвинуть» модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 млн лет. «Первые челюстные рыбы появились в ходе эволюции 400 млн лет назад, а грызуны – 60 миллионов лет назад», – пояснили создатели модели.

То есть ученые показали, что отчаяние, считающееся одним из симптомов клинической депрессии, гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось. По словам Алана Калуева, поскольку у депрессии настолько древнее происхождение, мишени для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, общих для рыб, грызунов и человека, которых не настолько много. «Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами. Используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарственные препараты против депрессии – самого массового, изнурительного и инвалидизирующего заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства», – сказал Калуев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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