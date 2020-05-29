Директор Шарташского парка заявил, что от скамейки отказаться готов, но не от гранита за 2,6 миллиона

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что готов отказаться от установки в парке двухсотметровой скамейки из гранитного бордюра стоимостью миллион рублей. Но при этом сам гранит у берега останется, просто его не будут обшивать деревом. «Вижу, что тема, связанная с идеей устройства 200-метровой скамейки вызвала бурю эмоций и негодования, поэтому решил еще раз отдельно написать об этом. Установка высокого бордюра была продиктована в проекте тем, чтобы исключить подтопление велодорожки в этом месте, я думаю, что постоянные посетители парка знают, что это бывало ранее. Позднее родилась идея попытаться как-то облагородить этот гранитный камень и решили смоделировать скамейку. Узнали в интернете, что самая длинная скамья в мире опоясывает парк «Свобода» в городке Пазарджик в Болгарии. Она построена из дерева и бетона и растянулась на 1111 метров. Возникла идея облагородить гранит деревом, чтобы можно было присесть и полюбоваться озером... Сейчас наши коллеги из архитектурного бюро делают компьютерное моделирование этой 200-метровой скамейки, думаю в ближайшие дни мы представим проект на суд горожан. Если данная идея не найдет поддержки, мы готовы отказаться от нее», – написал он на «Фейсбуке».

В комментариях общественник Алексей Беззуб, занимающийся вопросами благоустройства, отметил, что такая защита от подтопления сомнительна – вода вымоет грунт из-под бордюров и они просто упадут. «Тут ничего не могу сказать, я к сожалению не строитель, надеюсь , что это не так», – прокомментировал Зиганшин. Также в комментариях несколько человек отметили, что в парке бывают регулярно и подтоплений там не видели.

Напомним, в Шарташском лесопарке вдоль велосипедной дорожки устанавливают гранитный бордюр высотой более полуметра, который фактически отсекает доступ к озеру. Как оказалось, это будет гигантская скамейка, на нее планируют положить настил из дерева – от последнего Зиганшин и обещает отказаться, хотя очевидно, что негодование вызвал вовсе не настил. По информации руководителя «Трансперенси Интернешнл – Екатеринбург» Екатерины Петровой, такой бордюр считают мостовым и устанавливают на путепроводах, чтобы люди не упали с него. Из бюджета на мегаскамейку длиной 200 метров потратят около миллиона рублей, а стоимость всего бордюра – 2,6 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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