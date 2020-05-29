Сводка по коронавирусу: 230 новых случаев, две смерти, 170 выздоровевших

В Свердловской области за сутки подтвердился коронавирус у 230 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на пятой строчке по числу новых заражений в стране за сутки – после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Всего с начала распространения болезни в Свердловской области были инфицированы 4923 человека. Меньше 200 новых случаев, начиная с понедельника, в Свердловской области не было. Местные власти объясняют это тем, что в регионе стали проводить больше тестов на коронавирус. По данным ИЦК, за минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано еще две смерти от коронавируса. Число жертв инфекции в регионе, таким образом, достигло 25 человек. Отметим, что за последние сутки выздоровели 170 человек. Всего от болезни оправились 1997 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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