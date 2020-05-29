В Екатеринбурге с начала пандемии у 56 сотрудников скорой диагностировали Covid-19

В Екатеринбурге всего с начала эпидемии зарегистрированы 56 случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом «Новому Дню» рассказал главный врач Игорь Пушкарев. С его слов, лишь трое инфицированных работали на профильных подстанциях, которые обслуживают людей с диагнозом Covid-19.

На вызовы к коронавирусным пациентом выезжают бригады 15-й и 7-й подстанций. Всего на обслуживании «ковидных» вызовов трудятся 22 бригады, за сутки у такой бригады в среднем 13 вызовов.

Сегодня в Екатеринбурге Станции скорой помощи вручили новые автомобили. Служба получила 12 новых машин, 2 из которых – реанимобили.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

Сводка по коронавирусу: 230 новых случаев, две смерти, 170 выздоровевших. / Высокинский отрепетирует мэрский отчет во фракции «Единой России». / Директор Шарташского парка заявил, что от скамейки отказаться готов, но не от гранита за 2,6 миллиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»