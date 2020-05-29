Екатеринбург и Полевской получат 12,4 млн рублей за размещение бессимптомных больных с Covid-19

Екатеринбург и Полевской получат средства из областного бюджета для оплаты услуг по размещению пациентов с легким и бессимптомным течением Covid-19. Соответствующее распоряжение подписал Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», межбюджетные трансферты выделены для финансирования двух учреждений – санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге и спортивного комплекса «Курганово» в Полевском. Средства в размере 12,4 млн рублей (2,7 млн – на «Бодрость», 9,7 млн – на «Курганово») будут выделены через областной минздрав. Согласно методике расчета, на одного пациента полагается 2 582 рубля в сутки. В зависимости от номерного фонда и стоимости питания может применяться коэффициент удорожания (для «Бодрости» он составляет 1,0, для «Курганово» – 1,1).

Напомним, 15 мая вице-губернатор Павел Креков заявил, что большинство пациентов без симптоматики или с минимальной симптоматикой коронавируса в ближайшее время будут изолированы в санаториях, на базах отдыха и других учреждениях, но не дома. Это было сделано для того, чтобы разгрузить коечный фонд в больницах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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