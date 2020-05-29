На всех не хватит: квота мест на матчи «Урала» в 5 раз ниже средней посещаемости

Роспотребнадзор и Российская премьер-лига договорились о том, что матчи сезона, который возобновляется с 21 июня, смогут посещать болельщики. Но только 10% от вместимости стадиона. «Екатеринбург Арена», где играет футбольный клуб «Урал», вмещает 35 тысяч человек с учетом временных трибун, построенных к ЧМ-2018. Без них – 27 тысяч человек. Таким образом, попасть на матчи смогут от 2,7 тысячи до 3,5 тысячи человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе клуба, на сезон проданы порядка 3 тысяч абонементов. Логично было бы предположить, что администрация отдаст право посещать матчи владельцам сезонных карт. Однако в ФК «Урал» уточнили, что пока никакого решения нет – информации о договоренности Роспотребнадзора и РПЛ пришла лишь вчера вечером и какого-то документа или официального письма от лиги в клубе еще не получали.

Добавим, что, согласно данным из открытых источников, средняя посещаемость одного домашнего матча футбольного клуба «Урал» составляет почти 16,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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