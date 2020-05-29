Клиенты СвЖД – грузоотправители возвращаются к работе

В период с 11 по 24 мая к работе вернулись 111 предприятий-грузовладельцев – клиентов Свердловской железной дороги. В целом по России за последние две недели вновь приступили к работе более двух тысяч грузоотправителей ОАО «РЖД».

В основном это представители металлургии (в том числе ломозаготовители), машиностроения, а также малые и средние предприятия лесной промышленности, зерновики, отправители продовольственных и строительных грузов. Это связано с возобновлением деловой активности на фоне ослабления ограничительных мер в ряде регионов России.

При этом в пресс-службе СвЖД отмечают, что крупнейшие клиенты железной дороги являются предприятиями непрерывного цикла и поэтому не прекращали свою работу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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