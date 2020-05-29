Креков: бессимптомных не считают в статистике со вчерашнего дня

Свердловские власти перестали включать бессимптомных пациентов с подтвержденным коронавирусом в статистику по заболевшим со вчерашнего дня. Об этом на брифинге оперштаба сказал вице-губернатор Павел Креков.

«Изменения в статистику внесены, появились рекомендации новые. Мы уже со вчерашнего дня начали переходить к новым механизмам – отдельно считаются заболевшие, у кого выявлен коронавирус и кто заболел, потому что есть просто носители – они больными не являются, они будут считаться отдельно. Заболеваемость будем определять по заболевшим, а не просто по носителям. У нас примерно половина, у кого выявлен коронавирус, – носители, но не заболели. Для больного главное лечение, а для носителя – изоляция», – сказал Креков.

Напомним, что в Свердловской области с начала этой недели не было ни дня, когда новых зараженных было бы меньше 200 человек. По последним данным, в регионе инфицированы в настоящее время почти три тысячи человек (согласно сводке на сегодня, с момента распространения вируса в Свердловской области заразились 4923 человека, умерли 25, выздоровели 1997, – прим. ред.).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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