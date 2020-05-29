Креков: Декларации для бизнеса надо будет выполнять, пока не появится вакцина

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков назвал эффективным опыт деклараций для бизнеса, который хочет открыться и работать сейчас или с новым пакетом послаблений режима. «Декларация – это публичное обязательство с подписью конкретного ответственного человека. Руководитель предприятия берет на себя обязательства по обеспечению безопасности для сотрудников, для тех, кто работает. Крупные наши предприятия это уже сделали.», – сказал он.

По словам чиновника, власти региона намерены транслировать этот опыт в разных отраслях. «Мы распространяем этот опыт абсолютно на всех– на предприятия малого и среднего бизнеса, на торговые точки, на учреждения загородного отдыха для детей и взрослых и вообще практически на всех. Работа будет закончена в начале июня, без принятия декларации и ее обнародования, начало функционирования учреждения не будет возможным», – сказал он.

По словам Крекова, постепенное снятие ограничений будет сопровождаться ужесточением контроля. При этом действовать эти декларации будут еще долго. «Они будут действовать до того момента, пока не появится вакцина, применительная к промышленному производству и массовой вакцинации. По той информации, которая есть, это где-то к осени. До этих пор все формы безопасности в декларации должны действовать», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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