Обвиняемый в убийстве ребенка из винтовки тагильчанин останется в СИЗО

Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей Александру Борисову, обвиняемому в убийстве 8-летнего Егора Коркунова. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, арест Борисову продлен по 4 августа 2020 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, трагедия произошла 4 августа прошлого года. Егор отпросился у мамы покататься на своем новом велосипеде, и уехал туда, где местные мальчишки катались на «тарзанке». Через 20 минут к женщине прибежали соседские дети и рассказали, что мальчику пуля пробила голову. По словам Анны Коркуновой, она даже предположить не могла, что такое могло случиться – среди бела дня в людном месте получить ранение в голову.

«Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказала «Новому Дню» мама погибшего мальчика. Пять месяцев врачи боролись за жизнь Егора, но спасти его не удалось – 12 января он скончался. Борисову предъявлено обвинение по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений».

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