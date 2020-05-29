В Свердловской области – самый большой прирост больных коронавирусом на Урале

В Свердловской области зафиксирован самый высокий в Уральском округе прирост заболевших коронавирусом за неделю – 1480 случаев. В остальных регионах за семь дней зафиксировано замедление прироста больных. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России .

«По сравнению с предыдущей неделей прирост выявленных случаев замедлился во всех регионах УФО, кроме Свердловской области, где зафиксирован самый большой показатель за неделю – 43% (1480 случаев). Среди регионов Урала Свердловская область находится на первом месте по общему числу заболевших – 4923 человека за весь период.

Второй по значению показатель – в ХМАО, прирост составил 41% (выявлено 623 случая), сообщили в центре. В Челябинской области за неделю выявили 516 случаев – прирост 26%. В Курганской – 33 случая (20% прирост). На пятом месте по приросту за неделю находится Тюменская область – 19% (249 случаев заражения).

Наконец, самый низкий показатель по приросту заболевания в ЯНАО – 15%. Количество заболевших за последнюю неделю – 291 человек. Неделей ранее самый низкий показатель был зафиксирован в Тюменской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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