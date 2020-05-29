На дне пруда в Нижнем Тагиле нашли затонувший корабль из прошлого века

На дне Тагильского пруда, неподалеку от Лисьей горы, водолазы обнаружили затонувшее судно и подняли его на поверхность. Корабль обнаружили с помощью эхолота – специального устройства-гидролокатора для исследования рельефа дна водного бассейна. «Его длина примерно 10 метров. На нем есть приспособления для крепления пулемета и металлические шторки для укрытия от пуль и осколков. Спасатели отмечают, что конструкция похожа на сторожевой катер 30-40 годов. Это достаточно крупное плавсредство, и в архивах города должен быть какой-то след», – написал в инстаграме мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Пинаев также вспомнил, что в начале 20 века в этом же пруду затонул пароход «Тагил», на котором перевозили лес и металл, а по праздникам катали горожан. «Найденный водолазами корабль, конечно, не подходит под его описание. Но и эту находку как частицу истории нашего города мы сохраним, надо отреставрировать катер, а вот где он найдёт свой последний причал, пока не решено», – сообщил Пинаев.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 29.05.20

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