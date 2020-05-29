Минфин опубликовал перечень нарушений в «Титановой Долине» по трате бюджетных денег

Минфин Свердловской области опубликовал результаты плановой проверки «Титановой Долины» – проверялось, как в 2019 году особая экономическая зона расходовала средства областного бюджета и соблюдала условия о предоставлении денег. Как сообщается в документе, ОЭЗ «не обеспечила достижение отдельных показателей эффективности использования бюджетных инвестиций и не обеспечила выполнение планов мероприятий».

Контрагенты получали от «Титановой Долины» завышенные авансы и «прокручивали» их в течение 10 месяцев. При строительстве объектов «Титановая Долина» оплачивала дополнительные работы, не предусмотренные договорами, покупала материалы и оборудование по завышенной цене. Материалы принимались и оплачивались без сопроводительных документов, подтверждающих их качество, безопасность, соответствие условиям заключенных договоров. Кроме того, не соблюдался порядок авансов и расчетов по командировочным расходам.

«ВрИО генерального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» направлено представление Министерства финансов Свердловской области. Результаты проверки доведены до сведения главных распорядителей средств областного бюджета», – указывается в отчете.

Добавим, согласно базе «Контур-Фокус», с 2018 года в «Титановой Долине» прошло восемь проверок, где были выявлены нарушения. В этом году в ходе проверки документов департамент госжилстройнадзора обнаружил нарушения требований нормативной и проектной документации, техники безопасности, в прошлом году нарушения в части тарифов на питьевую воду и водоотведение нашел РЭК, годом ранее выявлялись нарушения по части госжилстройнадзора – по строительству коммунальных сетей, использование свай при забывке гораздо меньшего размера, нарушение в проектной документации и прочее.

Гендиректор «Титановой Долины» Артемий Кызласов сейчас находится под арестом по обвинению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Его задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве. С должности Кызласова снимать не стали, временно его обязанности исполняет Андрей Антипов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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