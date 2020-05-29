Роспотребнадзор пригрозил любителям загранпоездок обсервацией за свой счет – это в среднем обойдется в 70 тысяч

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тех, кто уедет за рубеж, будут ждать обсерваторы – за свой счет. «Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям», – сказала она на брифинге в правительстве.

К такому сценарию уже прибегают власти Крыма. «Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае если не готовы оплатить сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования отправляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», – сказал глава республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперштаба.

Действительно, регионы тратят немалые деньги на содержание тех, кто возвращается из-за рубежа и должен пройти 14-дневный карантин в обсерваторе, как предписывает распоряжение Роспотребнадзора. В Свердловской области в настоящее время, по данным аппарата полномочного представителя президента России в УрФО, работают девять обсерваторов, в которых размещены 270 человек (общая вместимость – 904 человека, прим. ред.).

По информации портала госзакупок, самыми дорогими обсерваторами стали санаторий «Белый камень» и клуб «Остров сокровищ», где размещение первых групп туристов обошлось более чем в 10 тысяч рублей на человекав сутки. Кроме этих двух учреждений туристов на 14-дневную изоляцию принимают также отель «Коматек», «AVS Отель», база «Курганово», санаторий «Бодрость», и другие.

В «AVS отеле» размещение одного человека обходится сейчас примерно в 4 тысячи рублей на человека, в «Коматеке» – около 6 тысяч рублей. Как объясняют сами представители гостиничной сферы, цены связаны не только с затратами на собственно размещение и питание туристов, но и на дополнительные расходы, связанные с работой обсерватора. На 14-дневной изоляции находятся не только те, кто вернулся из-за границы и может быть потенциально опасен, но и медперсонал, который проверяет их состояние, сотрудники Росгвардии, которые несут охрану, а также сотрудники самих гостиниц, которые организуют обслуживание. Кроме того, в сметы включали, например, организацию видеонаблюдения и подобные расходы, которые понесли отели, перепрофилируясь под обсерваторы, – этим же объясняется, что цены на размещение первых групп туристов были выше, чем последующих.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

Крупнейшая больница региона перестала принимать пациентов из-за вспышки Covid-19. / Минфин опубликовал нарушения в «Титановой долине» при трате бюджетных средств. / Горздрав утвердил список больниц, где открывают плановые приемы (Документ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»