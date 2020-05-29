Технический персонал больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, получит стимулирующие выплаты

В Свердловской области будут установлены стимулирующие выплаты для водителей скорой помощи, которые работают на аутсорсинге, и технического персонала инфекционных отделений больниц, где лечатся пациенты с Covid-19. Речь идет о поварах и уборщиках. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба.

«Мы приняли дополнительное постановление о выплатах водителям скорой помощи, которые перевозят инфицированных пациентов. Причем выплаты будут производиться вне зависимости от формы собственности – государственная это служба или скорая помощь на аутсорсинге. Считаю, что тех, кто убирает, кормит врачей и пациентов, тоже нужно поддержать. Их незаслуженно, на мой взгляд, обошли вниманием», – сообщил Куйвашев. Механизм выплат будет обсуждаться в областном правительстве на следующей неделе.

Напомним, сейчас дополнительные выплаты получают медицинские работники, которые оказывают помощь инфицированным пациентам и людям из группы риска. Согласно указу губернатора , стимулирующие выплаты положены в следующем размере: врачи стационара – 40 тысяч рублей, врачи скорой помощи – 20 тысяч рублей, врачи лабораторий, работающие с биоматериалом – 30 тысяч рублей. Среднему и младшему персоналу полагаются выплаты в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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