В Свердловской области выявлен 261 новый случай Covid-19. Один человек скончался

За последние сутки в Свердловской области выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Общее число зараженных – 5 184 человека.

Один человек скончался, общее число умерших составило 26. Выписано из больниц 145 человек, всего с начала пандемии – 2042. Состояние 71 госпитализированных оценивается как тяжелое, 53 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 354. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, – сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, на уходящей неделе в регионе не было ни одного дня, когда число выявленных новых случаев было бы меньше 200.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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