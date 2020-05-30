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Суббота, 30 мая 2020, 15:53 мск

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Полицейские применили оружие против дебошира, изрубившего топором дверь соседей

Екатеринбургским полицейским, прибывшим по вызову граждан, пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать вооруженного дебошира.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня ночью в дежурную часть ОП № 15 позвонили граждане – в двухэтажном жилом доме на улице Кузнецова мужчина с неадекватным поведением изрубил топором дверь своей соседки 1983 года рождения. На место происшествия был направлен наряд полиции. Выясняя обстоятельства произошедшего, полицейские увидели неизвестного с мешком и сейфом в руках. На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и предмет, похожий на пистолет. Один из патрульных был ранен ножом в плечо. Его напарник был вынужден применить табельное оружие и выстрелил в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший доставлен в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения под охраной стражей порядка.

Задержанным оказался молодой человек 1990 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ). Сыщики уголовного розыска изъяли на месте конфликта охолощенный пистолет «Беретта» и кухонный нож. Мужчина был пьян. На вопрос оперуполномоченных, зачем рубил двери соседей, ответить затруднился. Но то, что свои действия осознал, факт, так как пытался скрыться, отметили в полиции. Представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ – хулиганство.

Кроме того, собранные материалы о нападении на наряд ППС полиция направила в региональный Следственный комитет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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