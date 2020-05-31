В Екатеринбург привезли ещё 80 китайских аппаратов ИВЛ

31 мая чартерным рейсом на Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины.

В уральскую столицу из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, что всего, по заявкам региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оборудование будет поровну поделено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей. Распределением будут заниматься правительства регионов.

Как отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Проделана колоссальная работа, результатом которой стал то, что больницы Урала получили столь необходимые в условиях пандемии средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование».

Ранее на Урал было доставлено более 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря – одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина и генерального директора УГМК Андрея Козицына.

Екатеринбург, Елена Васильева

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