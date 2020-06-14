«Придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», – Отец Сергий обратился к митрополиту Кириллу

Скандально известный отец Сергий (Романов) выступил с обращением к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, который ранее отправил схиигумена в затвор и запретил ему проповеди и службы. Своим новым выступлением клирик не только нарушил запреты, но и вступил в открытую конфронтацию с главой РПЦ на Урале.

Схиигумен в опубликованном новом видео заявил, что митрополит Кирилл и патриарх всея Руси наложили запреты на службы и проповеди, заставили его молчать в угоду богоборческим властям. «Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык. Церковь отделена от государства, как вы знаете. Из дома Пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне и моим сёстрам просто некуда идти, – говорит отец Сергий в видео. – У вас уже есть опыт. Вам придётся нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией.

Ранее митрополит Кирилл по поводу ситуации со схиигуменом заявил следующее: «У любой организации есть правила. Если человек утверждает, что он православный, он должен либо принести покаяние, либо разорвать с церковью. Нарушил закон, перешел грань, – либо приди, разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна».

Добавим, что схиигумена Сергия отправили в затвор после заявлений о необходимости смены правительства. На прошлой неделе он призвал свою паству к активным действиям в адрес президента России Владимира Путина. Схиигумена ждет Епархиальный суд, а также административное наказание – ранее центр «Э» ГУ МВД России провел экспертизу одной из его проповедей по жалобе екатеринбуржца и нашел признаки экстремизма в выступлениях схимника.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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