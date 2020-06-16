На Средний Урал снова идут бури и грозы

В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, завтра, 17 июня, местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дожди. Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела.

Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу рекомендуется не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы.

Напомним, 25 мая над регионом пронеслась гроза с сильнейшим ветром. Жители города сообщали о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и линиях электропередачи, летающих крышах. Четыре человека погибли. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В общей сложности от урагана пострадали 120 населенных пунктов. Вечером в понедельник без света из-за стихии осталось 46 574 жилых домов, в которых проживает свыше 135 тысяч человек. В городах области зафиксировано 99 падений деревьев, повреждено 20 автомобилей и два остановочных комплекса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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