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Понедельник, 29 июня 2020, 12:42 мск

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За четыре дня на уличных участках проголосовали 57 тысяч свердловчан

Плохая погода не повлияла на работу уличных пунктов голосования по Конституции РФ. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома, этот вид волеизъявления остается востребованным у граждан. За четыре дня на придомовых территориях в Свердловской области проголосовали почти 57 тысяч человек. В воскресенье, когда шли дожди, и было всего +9 градусов, дворовые участки посетили свыше 17 тысяч избирателей.

Как стало известно «Новому Дню», территориальные комиссии не стали сокращать график работы мобильных пунктов голосования. Члены УИК дежурили в них посменно, договариваясь между собой о равном количестве часов работы на улице. Необычные условия плебисцита никак не повлияли на оплату труда участковых комиссий. Как сообщили агентству в пресс-службе облизбиркома, каждый член УИК получает 37 рублей в час. С учетом уральского коэффициента оплата за 12-часовую смену составляет чуть более 500 рублей.

Впрочем, по окончании голосования члены УИК получат денежную компенсацию в размере 5 тысяч рублей за работу в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. Эти деньги будут выделены из областного бюджета. К слову, в регионе уже выявлено два случая Covid-19 у председателей избирательных комиссий – в Алапаевском районе и Реже. Но если в первом муниципалитете срочно заменили весь состав теркома, то во втором члены УИК, контактировавшие с зараженным председателем, остались работать.

«О дополнительных случаях выявленных заболеваний у членов ТИК и УИК избирательной комиссии Свердловской области неизвестно», – сообщили «Новому Дню» в ИКСО. Там добавили, что ротация среди членов участковых комиссий есть, но сейчас она даже ниже, чем была во время президентских выборов 2018 года. Два года назад состав УИК менялся на 4%, а сейчас на 2,8%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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