13 загородных лагерей открылись под Екатеринбургом за неделю, некоторые отложили старт первой смены

За последнюю неделю для детей из Екатеринбурга открыли 13 загородных лагерей, включая ведомственные. Некоторые учреждения приняли решение отложить старт первой смены на несколько дней «по техническим причинам», но тоже должны заработать до конца недели. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, на сегодняшний день детей уже приняли 13 загородных лагерей, из которых 3 – ведомственные. Первые заезды прошли 5 июля – в «Красную гвоздику», лагерь имени Титова, «Чайку» и ведомственные лагеря.

Но пока детей готовы принять не все. Так, администрация «Волны» в последний момент решила перенести первую смену. Дети должны были заезжать сегодня, 7 июля, даже прошли регистрацию, но родители получили уведомление – не приводить детей на площадь, откуда их забрали бы автобусы. «По техническим причинам заезд на 1 смену откладывается на 4-5 дней. В скором времени с Вами свяжутся представители Ленинского района и МБУ ДОЛ «Волна» Убедительно просим следить за информацией в официальной группе лагеря и на официальном сайте Ленинского района!», – говорится в сообщении лагеря «Волна» в соцсети.

Несколько раз переносили старт первой смены в «Рассветном» и «Космосе». Но сегодня уже прошла регистрация, завтра ожидаются заезды детей. «Надеемся уехать завтра, но постоянно все меняется», – говорят родители детей, которые должны ехать в «Рассветный».

В департаменте образования подтвердили, что заезд в «Волну» немного откладывается. А вот «Рассветный» и «Космос» примут детей завтра, 8 июля, как и планировалось. Самые поздние заезды – в лагеря Железнодорожного района: по графику в «Бригантине» первая смена начнется 10 июля, в «Приозерном» – 11 июля, в лагере имени Гайдара – 12 июля.

Напомним, в мэрии Екатеринбурга изначально говорили, что единой даты заезда в лагеря в этом году не будет: решения принимаются индивидуально по каждому лагерю и тут же информацию доводят до родителей. После чего в личный кабинет будут высылаться квитанции на оплату – стоимость двухнедельного отдыха в этом году колеблется от 5 до 11 тысяч рублей. Накануне стало известно и о первом случае коронавируса в лагере. В Березовском в «Зарнице» анализ на Covid-19 подтвердился у одного из вожатых. Детей трех из девяти отрядов тут же вывезли из лагеря по домам, где им предстоит оставаться в изоляции. По словам директора лагеря, сейчас работа продолжается в штатном режиме. Но свою проверку проводит прокуратура.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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