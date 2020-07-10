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Пятница, 10 июля 2020, 17:11 мск

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Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Нападающий Павел Дацюк продолжит выступать за екатеринбургский клуб «Автомобилист». Контракт с 41-летним форвардом подписан еще на один год, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Напомним, что о продлении соглашения между Дацюком и екатеринбургским клубом стало известно еще в мае, однако официально стороны подтвердили информацию только сейчас.

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