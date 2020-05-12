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Вторник, 12 мая 2020, 09:40 мск

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В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о новом контракте с Дацюком

Нападающий Павел Дацюк, вероятно, подпишет контракт с хоккейным клубом «Автомобилист» еще на один сезон. О том, что это произойдет со дня на день и что стороны уже договорились об условиях, накануне сообщили телеграм-каналы.

Спортивный директор клуба Олег Гросс подтвердил, что Дацюк решил продолжить спортивную карьеру. «Думаю, что подпишет контракт, но пока еще ничего не подписано. У нас с ним были предварительные разговоры, он хочет играть в хоккей. Если хочет, значит, будет играть», – сказал Гросс порталу Sport24.

Екатеринбург, Елена Сычева

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