Будут ли в Свердловской области трехдневные выборы – решится в августе

Свердловская область не попала в список регионов, где проведение трехдневного голосования на выборах 13 сентября станет обязательным.

Дело в том, что сейчас на Среднем Урале идут преимущественно муниципальные кампании в небольших городах, а также запланированы довыборы депутата заксобрания по Краснотурьинскому округу. Согласно постановлению ЦИК РФ, автоматически трехдневный формат в сентябре вводится только для крупных выборов, когда речь идет об избрании губернаторов, депутатов Госдумы, областных парламентов и муниципальных дум в столицах регионов. В других случаях решение о проведении трехдневного голосования принимают комиссии, организующие местные выборы, на свое усмотрение.

Таким образом, в Свердловской области все зависит от территориальных комиссий, а в случае довыборов в заксо – от облизбиркома, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ИКСО. Комиссия будет принимать решение, скорее всего, на заседаниях в августе. При этом будет учитываться целесообразность проведения трехдневного голосования, при котором УИКи работают с 8 до 20 часов, разрешается голосование на дому или на придомовой территории. Как напомнили в облизбиркоме, в любом случае на выборах предусмотрено досрочное голосование для избирателей, которые не смогут быть на своем участке 13 сентября. Оно начинается за 10 дней до основного дня голосования.

Напомним, закон о трехдневных выборах на прошлой неделе был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Инициатива вызвала широкий резонанс и была раскритикована оппозиционерами. Опрошенные «Новым Днем» эксперты указывали, что новый формат выборов будет более дорогостоящим и сильно усложнит работу наблюдателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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