«Было три очага за две недели» – мэр Тавды о причинах резкого роста заболеваемости коронавирусом

В Тавде продолжает расти число заболевших коронавирусом. На сегодняшнее утро в муниципалитете было зарегистрировано уже 107 случаев Covid-19 (38 пациентов вылечились) и еще 142 человека находятся под наблюдением. Причем данные местного оперштаба снова расходятся с областной статистикой, в которой говорится лишь о 50 случаях в Тавде.

В региональном оперативном штабе разницу данных более чем в два раза «Новому Дню» объяснили так: «В сводку Роспотребнадзора попадают только случаи, подтвержденные референс-центром. Первичные анализы, полученные в медучреждении, не являются основанием для включения в статистику». Отметим, что такие же расхождения в статистике отмечаются и в Реже, где недавно тоже был резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Глава Тавды Виктор Лачимов на прошлой неделе записал эмоциональное обращение к жителям, в котором рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки и пригрозил штрафами за несоблюдение масочного режима. С того момента в городе было выявлено еще 15 заболевших. «Новый День» пообщался с мэром, чтобы узнать, как Тавда борется с коронавирусом.

«Последние два дня в городе не было новых случаев Covid-19. Те 15 человек, у которых подтвердился коронавирус, сейчас находятся в Ирбите, Екатеринбурге, Алапаевске. Просто они зарегистрированы в Тавде и попадают в нашу статистику. Контактные лица поставлены на учет, смотрим за их состоянием. Ведем борьбу с гражданами, которые очень тяжело воспринимают масочный режим. Но знаете, сейчас уже лучше стало. На следующее утро после моего обращения я вышел на работу и даже удивился. Люди на улице стали ходить в масках. Значит, услышали. У меня не было цели кого-то напугать или сказать, что скрывают что-то. Нет, я обратился к своим тавдинцам, потому что у нас, к сожалению, за две недели был скачок заболеваемости в три раза. И надо было людям объяснить это», – рассказал Виктор Лачимов.

По его словам, резервные койки (дополнительно развернуто 40 мест в инфекционном отделении больницы) сейчас стоят пустые. Но они должны быть «на всякий случай».

«У нас было три очага [заражения]. Один небольшой очаг в учреждении ГУФСИН среди сотрудников. У них начали массово брать анализы на коронавирус и нашли у некоторых инфекцию. Если бы этого не делали, то вряд ли бы выявили, потому что люди чувствовали себя нормально. Никто от температуры не умирал, и легкие не разваливались. Потом также начали проверять психоневрологический интернат, всех поголовно тестировали и тоже выяснили, что часть сотрудников подхватили эту инфекцию. Все это наложилось в один период и мы получили скачок [новых случаев Covid-19] в три раза. Больница наша, к сожалению, не смогла [уберечься].

Там привозят человека в приемное отделение, кто знает, болеет он ковидом или нет? Пациента все равно осматривают, везут на рентген, в хирургию, если надо. А если он больной, то врач в этот момент заражается. Вот у нас такое и произошло. Пациенты заразили врачей, а те других пациентов. Была паника. Но сегодня ситуация стабилизировалась, больница уже частично открылась», – сообщил глава.

Виктор Лачимов уверен, что распространение коронавируса в Тавде началось из-за привозных случаев. «Первая партия была из Москвы, приезжали семьями [с коронавирусом]. Потом начали привозить инфекцию те, кто ездил на плановые обследования в областную больницу и онкологический диспансер. Там заразились и привезли сюда. Были еще вахтовики, которые вернулись из Иркутской области и Мурманска. У некоторых тоже был коронавирус, но мы их сразу же изолировали. От вахтовиков не было массового заболевания, потому что выявленные случаи купировались. Если бы делали так для всех, то может быть и поменялась ситуация [к лучшему]. И вот на что я еще обращал внимание жителей. Сейчас у человека берется анализ на коронавирус, проверяют анализ в Ирбите, на это уходит три дня. Если диагноз Сovid-19 подтвердился, то еще три дня уходит на перепроверку результата. То есть проходит четыре, пять и даже шесть дней, а человек не знает, что он болен. Тем более, если у него и симптомов нет. И вот за это время он может не специально кого-то заразить. Поэтому я и сказал в обращении: ребята, имейте в виду, этот процесс подтверждения диагноза достаточно длительный», – рассказал собеседник агентства.

Мэр также посетовал, что в Тавде раньше были две «прекраснейшие» лаборатории – центр СПИДа и Роспотребнадзор. Первую закрыли по экономическим причинам, а вторую перенесли в Ирбит, и теперь эта лаборатория работает на несколько территорий. «Конечно, лаборатория нерезиновая, и сейчас не в состоянии быстро обработать такое количество анализов. Так что оптимизация здравоохранения показала нашу слабость. Но мы раньше и не сталкивались с такой ситуацией [пандемией коронавируса]. Учимся работать в новых условиях, и наши медики тоже. На сегодняшний день катастрофы я не вижу. 107 заболевших на 39 тысяч населения – это не так много», – отметил Лачимов.

Сейчас в Тавде сохраняются ограничения, действующие по «коронавирусному» губернаторскому указу. В городе работают все магазины, открываются библиотеки, музей и даже проводятся небольшие праздники – 2 августа на местном стадионе пройдет День физкультурника с ограниченным числом зрителей.

«Мы все равно открыли экономику. Нельзя же умирать с голоду. Безработица выросла в два раза [за время карантина], но сейчас многие уже вышли на работу, так как малые предприятия тоже открылись. Массовых сокращений в Тавде не было. Вся помощь, которая была положена малому и среднему бизнесу, предприниматели получили. Конечно, у нас из-за отложенных платежей есть выпадающие доходы из бюджета – от 9 до 13 миллионов рублей. Да и люди стали меньше покупать, меньше ездить на автобусах. Но, несмотря на такую ситуацию, в городе реализуются инвестпрограммы на 200 миллионов рублей», – заключил Виктор Лачимов.

Тавда, Валентина Ярославцева

Тавда. Другие новости 31.07.20

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