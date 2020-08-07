Бывшему чиновнику из МУГИСО сократили срок заключения на два месяца

Свердловский областной суд частично изменил приговор, вынесенный Кировским райсудом экс-директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апелляции из дела исключили показания некоторых свидетелей обвинения, что позволило снизить Разунину срок лишения свободы в колонии строгого режима с 9 лет до 8 лет 10 месяцев. В остальной части – штраф в размере 5 млн рублей и запрет на госслужбу в течение 5 лет после освобождения – приговор оставлен без изменения.

Напомним, Разунина обвиняли в том, что за деньги он оказывал покровительство коммерсантам. Его задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска.

Разунин находился под домашним арестом, но в декабре 2018 года не пришел на очередное заседание по своему делу и был объявлен в розыск. Суд вынес заочное решение об аресте. Бывшего чиновника обнаружили в Белоруссии, в ноябре 2019 экстрадировали, а в декабре арестовали до суда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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