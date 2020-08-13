Суд вынес решение по страшному ЧП у Макаровского моста: виновный заплатит 50 тысяч рублей (ВИДЕО)

Суд поставил точку в уголовном деле о несчастном случае на производстве, в результате которого год назад погиб человек – водитель грузового автомобиля с краном-манипулятором.

Как тогда писал «Новый День», трагедия случилась утром 25 июля 2019 года на улице Гражданской, недалеко от въезда на Макаровский мост. Манипулятор задел высоковольтные провода и загорелся. «Горит фургон. Под ним человек. К нему никто не может подойти, потому что стрела от манипулятора задела провода, сеть под напряжением 10 киловольт, искры летят, все коротит», – сообщил тогда «Новому Дню» очевидец происшествия Антон. Пожарные приехали быстро, но им пришлось более получаса ждать энергетиков, чтобы отключить напряжение.

Водитель погиб сразу. Подробности ЧП

Руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР Артем Решетников выяснил, что специалист по охране труда компании, проводившей на месте ЧП ремонтные работы, допустил на объект водителя, не умеющего управлять краном-манипулятором. В результате стрела крана соприкоснулась с воздушной линией электропередачи, и 35-летний водитель был мгновенно убит током.

На скамье подсудимых оказался специалист по охране труда. С учетом того, что он ранее не был судим, полностью признал вину и раскаялся, суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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