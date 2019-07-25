«Ждут энергетиков», – спасатели все еще не могут достать человека из-под горящей машины под напряжением (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

На улице Гражданской перекрыто движение в сторону Макаровского моста, передает корреспондент «Нового Дня» с места событий.
Горит манипулятор. Водитель погиб
Там случилось ЧП – манипулятор задел высоковольтные провода и загорелся. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, уточнив, что пожарные и спецтехника уже на месте, но приступить к тушению не могут.
«Пока ждут энергетиков, все находится под напряжением. Только после того, как оно будет отключено, смогут приступить к тушению пожара», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что сообщение поступило в 09:19. Под машиной находится мужчина, работавший на манипуляторе. По всей видимости, он не выжил.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 25.07.19
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