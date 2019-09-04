Следователи ищут виновных в гибели водителя манипулятора, который задел провода

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за гибели водителя манипулятора близ Макаровского моста. Мужчина сгорел, задев стрелой манипулятора провода – это произошло полтора месяца назад, но об уголовном деле сообщили только сегодня.

Дело возбуждено по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновному грозит до 5 лет лишения свободы, но фигуранта в деле пока нет. В СУ СК по Свердловской области рассказали версию следствия: ответственное лицо частной компании, которая вела работы, в нарушение требований безопасности отправило водителя на гидроманипуляторе на работу вблизи линии электропередачи, провода попадают в «охранную зону» строящегося объекта. Следователи продолжают допрашивать свидетелей, проводить экспертизы, собирать доказательную базу.

Напомним, жуткое ЧП случилось 25 июля на улице Гражданской. Манипулятор задел высоковольтные провода и загорелся, водитель погиб на месте. Но долгое время его не могли достать из машины – энергетиков, которые отключили ток, ждали около получаса.

Подробности ЧП

Екатеринбург, служба информации

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