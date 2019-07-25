Отключения тока ждали полчаса: подробности смертельного ЧП у моста (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на улице Гражданской у въезда на Макаровский мост, где манипулятор задел стрелой ЛЭП, потушили за одну минуту, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС. Но перед этим пожарным пришлось долго, более полчаса, ждать энергетиков, чтобы отключить напряжение.

Водитель погиб сразу. Подробности ЧП

Напомним, сообщение о ЧП поступило в 09:19. Манипулятор задел высоковольтные провода и загорелся. «Горит фургон. Под ним человек. К нему никто не может подойти, потому что стрела от манипулятора задела провода, сеть под напряжением 10 киловольт, искры летят, все коротит», – сообщил «Новому Дню» очевидец происшествия Антон.

В пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании сообщили, что эта линия электропередачи не принадлежит АО «ЕЭСК», и посоветовали уточнить, кто ее собственник, у строительной организации, которая вела работы около моста. Очевидцы ЧП предполагают, что ЛЭП, которую задел манипулятор, была временной, проложенной на время строительства. Как выяснил корреспондент РИА «Новый День», работы на подъезде к мосту вело ООО «ГУДСР». По единственному телефону, указанному на их сайте, сейчас никто не отвечает.

«Городские электрослужбы приехали быстро, к ним нет претензий. Это местная организация. Старшего электрика на месте я так и не увидел», – рассказал съемочной бригаде «Нового Дня» один из пожарных. Он добавил, что рабочего это все равно бы не спасло – он погиб от удара током мгновенно.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия вместе со специалистами МЧС и следственного комитета, оперативно установили личность погибшего. Это местный житель Илья Щекалев 1984 г. р. Вероятнее всего, смерть наступила от удара током. Но точную ее причину установит судмедэкспертиза», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга уже начала проверку. Предварительно установлено, что ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» привлекло ООО СТК «Элитстрой», предоставившее спецтехнику. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомтсва. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

Полицейские не одобрили мотошоу в День города в Екатеринбурге. / «Чайф» плюс еще одна универсальная звезда, точно не Киркоров – мэрия держит интригу вокруг главных концертов Дня города. / ГИМС потребовала изгнать частных прокатчиков с городского пруда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»