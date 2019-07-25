У Макаровского моста загорелся манипулятор, задевший провода. Водителя не могут достать (ФОТО)

Жуткое ЧП случилось сегодня утром на улице Гражданской в районе Макаровского моста. «Горит фургон. Под ним человек. К нему никто не может подойти, потому что стрела от манипулятора задела провода, сеть напряжением – 10 киловольт, искры летят, все коротит», – сообщил «Новому Дню» очевидец происшествия Антон.

На место происшествия уже прибыли пожарные и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

Санврачи проверили смог в Екатеринбурге и не нашли ничего подозрительного. / Кандидат принес в избирком пустые подписные листы и предложил вообще их отменить. / 25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»