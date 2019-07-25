У Макаровского моста загорелся манипулятор, задевший провода. Водителя не могут достать (ФОТО)

Жуткое ЧП случилось сегодня утром на улице Гражданской в районе Макаровского моста. «Горит фургон. Под ним человек. К нему никто не может подойти, потому что стрела от манипулятора задела провода, сеть напряжением – 10 киловольт, искры летят, все коротит», – сообщил «Новому Дню» очевидец происшествия Антон.
На место происшествия уже прибыли пожарные и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позднее.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 25.07.19
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