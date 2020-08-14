Мэр Артёмовского не присутствовал на принятии собственной отставки

Дума Артёмовского городского округа сегодня утром проголосовала за то, чтобы принять отставку мэра Андрея Самочёрнова по собственному желанию.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель думы Константин Трофимов, кворум на заседании был, все присутствующие проголосовали за. Сам глава на заседание не явился, из его приемной передали, что он срочно куда-то выехал. О своих дальнейших планах он депутатам также ничего не сообщил. Ранее появилась информация, что ему могут предложить должность в областных органах власти, но пока это официально не подтверждается.

Теперь, как рассказал Трофимов, в течение двух недель дума должна объявить конкурс на замещение вакантного поста главы города. Сегодня же депутаты внесли изменения в положение о конкурсе.

Напомним, в июне заксобрание приняло областной закон, уточняющий требования к участникам подобных конкурсов. В разделе о требования[ к кандидатам слова «наличие навыков руководящей работы» были дополнены уточнением: «и стажа такой работы не менее трех лет». Авторы законопроекта – группа депутатов из «Единой России» и ЛДПР. В заксо считают, что принятие закона позволит конкретизировать требования к кандидатам и повысить эффективность проведения конкурсов по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Артёмовский, Евгения Вирачева

Артёмовский. Другие новости 14.08.20

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