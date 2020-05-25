На Урале ужесточат требования к кандидатам в мэры

В заксобрание Свердловской области внесен законопроект, ужесточающий требования к участникам конкурсов на должность главы муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежнюю редакцию закона о выборах предлагается дополнить. В разделе про требования к кандидатам слова «наличие навыков руководящей работы» будут дополнены уточнением: «и стажа такой работы не менее трех лет». Авторы законопроекта – группа депутатов из «Единой России» и ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит конкретизировать требования к кандидатам и повысить эффективность проведения конкурсов по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Напомним, сейчас все главы муниципалитетов избираются по конкурсу, хотя в заксо несколько раз вносились законопроекты о возвращении прямых выборов хотя бы Екатеринбургу. Последняя такая попытка была в декабре прошлого года. Тогда на заседании профильного комитета выступил Андрей Бабиков – замдиректора департамента по МСУ губернатора и правительства Свердловской области, который рассказал о плюсах и минусах действующей «конкурсной» системы избрания мэров. Среди плюсов он назвал экономию средств на выборы и отсутствие рисков избрания некомпетентного главы.

Однако минусов в его докладе внезапно оказалось больше. Например, у конкурсной комиссии не всегда есть возможность проверить сведения, представленные о себе кандидатом; во-вторых, непонятно, что делать с теми из них, кто уличен в обмане, – сразу снимать с конкурса или нет (законодательно этот вопрос не урегулирован); в-третьих, есть риск затягивания процесса из-за судебных исков, которые подают кандидаты, не согласные с решениями комиссии (пример – Дегтярск, где прежний мэр из-за судебных тяжб «правил» на два года дольше положенного); неправомочные решения местных дум, меняющих правила конкурса, когда он уже идет (пример – Богданович, где в течение трех недель было два мэра).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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