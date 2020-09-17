За пост главы Артёмовского будут бороться шесть кандидатов

В конкурсе за право бороться за пост главы Артёмовского городского округа будут участвовать шесть человек. Первый этап конкурса состоится 22 сентября.

Как сообщается на сайте думы городского округа, в числе кандидатов – председатель думы Константин Трофимов, бывший замглавы Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, экс-прокурор Артёмовского Юрий Колпаков, депутат Александр Соловьев, бывшая глава администрации города Татьяна Позняк.

Как уже писал «Новый День», 14 августа дума проголосовала за отставку мэра Андрея Самочёрнова по собственному желанию. Сам глава тогда на заседание не явился. О своих дальнейших планах он депутатам также ничего не сообщил. Ранее появилась информация, что ему могут предложить должность в областных органах власти, но теперь стало известно, что он возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат.

Артёмовский, Евгения Вирачева

Артёмовский. Другие новости 17.09.20

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