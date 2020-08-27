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Четверг, 27 августа 2020, 12:16 мск

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В Артёмовском начали искать нового мэра

Городская дума Артёмовского на сегодняшнем заседании объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета.

Как рассказал «Новому Дню» председатель думы Константин Трофимов, завтра решение об объявлении конкурса будет опубликовано в местной газете «Артёмовский рабочий», с этого же дня начнется прием документов от соискателей, он продлится до 11 сентября. Сегодня депутаты назначили свою половину конкурсной комиссии, а завтра направят обращение в департамент внутренней политики губернатора, чтобы он назначил в комиссию своих четверых представителей. Ожидается, что первый этап конкурса – проверка документов на подлинность и соответствие кандидата квалификационным требованиям – завершится 22 сентября. Кто может претендовать на мэрское кресло, Трофимов ответить затруднился. «Не хочу распространять фейки. А такого, чтобы кто-то из депутатов встал и сказал: «Все, хочу быть главой!» – не было, конечно», – рассказал он.

Напомним, 14 августа дума проголосовала за то, чтобы принять отставку мэра Андрея Самочёрнова по собственному желанию. Сам глава тогда на заседание не явился. О своих дальнейших планах он депутатам также ничего не сообщил. Ранее появилась информация, что ему могут предложить должность в областных органах власти, но теперь стало известно, что он возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат – об этом сообщается на сайте учреждения.

Артёмовский, Евгения Вирачева

Артёмовский. Другие новости 27.08.20

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