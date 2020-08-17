Экс-спикера сняли с довыборов, через которые он хотел вернуться в думу Асбеста

Асбестовский суд отменил регистрацию кандидата в депутаты местной думы коммуниста Андрея Самарина, бывшего председателя думы, ранее лишенного мандата за неверные сведения в декларации о доходах.

Как рассказал «Новому Дню» юрист Андрей Еланцев, представляющий интересы истца, иск о снятии Самарина с довыборов подал его соперник, кандидат от «Единой России» Дмитрий Орлов. Еланцев представил суду четыре причины, почему, с его точки зрения, Самарин не должен участвовать в этих выборах. Во-первых, он признан судом виновным в коррупционном правонарушении, что послужило основанием для лишения его депутатского мандата в 2019 году. Во-вторых, хотя в заседании бюро обкома КПРФ по выдвижению Самарина участвовало 10 человек, в партийных документах было указано, что проголосовало 12. В-третьих, неверно были указаны данные о доверенных лицах кандидата. В-четвертых, партия не предоставила сведений о делегатах, принимавших участие в заседании бюро обкома.

Напомним, год назад Самарин допустил нарушение при заполнении декларации об имуществе – не указал в ней «объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд», что в конечном итоге стоило ему мандата. Чтобы заменить провинившегося депутата, в его округе были назначены довыборы, которые пройдут 13 сентября.

Асбест, Евгения Вирачева

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