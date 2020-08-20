В «Автомобилисте» вспышка коронавируса – заболели треть игроков

В пресс-службе ХК «Автомобилист» сообщили о результатах вчерашнего тестирования хоккеистов и персонала на Covid-19. У трети игроков основного состава, принимавших участие в предсезонном турнире в Магнитогорске, первичный результат теста оказался положительным. Официальное подтверждение диагноза будет после проверки Роспотребнадзора.

Все заболевшие члены команды были изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба, отметили в пресс-службе клуба.

По причине вспышки коронавируса «Автомобилист» не примет участие в Кубке губернатора Челябинской области. Официальный отказ организаторам был отправлен сегодня утром.

Напомним, ранее стало известно, что у главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса выявлен коронавирус.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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