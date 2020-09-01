«Автомобилист» сможет принимать на домашних матчах только 30% зрителей

На этой неделе стартует новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» начнет сезон 3 сентября с выездного матча в Челябинске, где сыграет с местным «Трактором». Первая домашняя игра состоится в субботу, 5 сентября – соперником «Автомобилиста» станет московский «Спартак».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе клуба, команда начнет сезон в неполном составе после недавней вспышки коронавируса. Часть игроков уже выздоровели, остальным необходимо дождаться отрицательных тестов.

Поскольку на территории Свердловской области продолжает действовать указ губернатора о коронавирусных ограничениях, на матчах в КРК «Уралец» смогут присутствовать только 30% зрителей, то есть порядка 1,5 тысячи человек. С сегодняшнего дня и по 3 сентября в кассах ледовой арены можно будет приобрести абонементы на свободные места, которые не были выкуплены в августе владельцами абонементов прошлого сезона. Стоимость сезонных абонементов варьируется от 16 до 56 тысяч рублей.

«Обращаем ваше внимание, что при выкупе абонементов на сезон 2021-2022 за владельцами абонементов будет сохраняться рассадка сезона 2019-2020. На следующий сезон новые владельцы абонементов будут иметь скидку, но место на арене придется выбирать исходя из рассадки сезона 2019-2020», – сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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