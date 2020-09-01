российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 сентября 2020, 09:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» сможет принимать на домашних матчах только 30% зрителей

На этой неделе стартует новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» начнет сезон 3 сентября с выездного матча в Челябинске, где сыграет с местным «Трактором». Первая домашняя игра состоится в субботу, 5 сентября – соперником «Автомобилиста» станет московский «Спартак».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе клуба, команда начнет сезон в неполном составе после недавней вспышки коронавируса. Часть игроков уже выздоровели, остальным необходимо дождаться отрицательных тестов.

Поскольку на территории Свердловской области продолжает действовать указ губернатора о коронавирусных ограничениях, на матчах в КРК «Уралец» смогут присутствовать только 30% зрителей, то есть порядка 1,5 тысячи человек. С сегодняшнего дня и по 3 сентября в кассах ледовой арены можно будет приобрести абонементы на свободные места, которые не были выкуплены в августе владельцами абонементов прошлого сезона. Стоимость сезонных абонементов варьируется от 16 до 56 тысяч рублей.

«Обращаем ваше внимание, что при выкупе абонементов на сезон 2021-2022 за владельцами абонементов будет сохраняться рассадка сезона 2019-2020. На следующий сезон новые владельцы абонементов будут иметь скидку, но место на арене придется выбирать исходя из рассадки сезона 2019-2020», – сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

В Екатеринбурге 1 Сентября началось с «минирования» школ. / Без линеек, но с толпами: как проходит День знаний (ФОТО). / Ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В «Автомобилисте» вспышка коронавируса – заболели треть игроков

Метки / ХК «Автомобилист»

В «Автомобилисте» вспышка коронавируса – заболели треть игроков

Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом, остальная команда ждет результатов тестирования

«Автомобилист» начинает продажу абонементов на сезон. Купить их смогут не все

ХК «Автомобилист» разбросал шайбы по Екатеринбургу

ХК «Автомобилист» начал предсезонные сборы

Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом»

Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» – общий бюджет контрактов 817 млн рублей

В «Автомобилисте» прокомментировали информацию о новом контракте с Дацюком

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,