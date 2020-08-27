Роспотребнадзор: случаев коронавируса у детей в лагерях не выявлено

За летнюю оздоровительную кампанию Роспотребнадзор провел тестирование на выявление коронавируса у 5 тысяч сотрудников загородных лагерей. Положительные тесты были только у 18 человек, но их не допустили еще на этапе отбора. У детей, по словам санитарных врачей, коронавирус в течение летних смен не выявлялся.

«Более 5 тысяч сотрудников лагерей было обследовано на коронавирус. 18 не были допущены до работы в лагерях еще на этапе отбора персонала. Они были носителями вируса», – сообщила сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

По ее словам, случай, который произошел в самом начале первой смены в лагере «Зарница» в Березовском, был единственным, когда вожатый с коронавирусом попал в коллектив. Тогда еще не пришел результат тестирования методом ПЦР. Больше, по данным Роспотребнадзора, подобного в лагерях не было. Хотя в середине июля был выявлен еще один заболевший сотрудник – в лагере «Красная гвоздика». Случаев заболевания среди детей не было.

Что касается нарушений в лагерях, то они были традиционными – касались организации питания и уборки помещений. После предписаний все они быстро устранялись. Сотрудники Роспотребнадзора закрыли только один лагерь – «Факел» – потому что там не работали холодильники, но после их запуска с 24 августа лагерь снова начал принимать детей. Временно была приостановлена работа лагеря «Таватуй», поскольку в соседнем поселке произошла авария на газопроводе, но и он продолжил работу после устранения ее последствий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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